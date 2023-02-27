Christoffer Mafoumbi kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Christoffer Mafoumbi Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Christoffer Mafoumbi adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Christoffer Mafoumbi Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Christoffer Mafoumbi 3 Mart 1994 tarihinde Roubaix şehrinde doğmuştur. 1,96 m boyundadır. Kongo,Fransa uyrukludur.Gerçek adı da Christoffer Henri Mafoumbi şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Christoffer Mafoumbi Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini HSM Football Consultancy yapmaktadır. Christoffer Mafoumbi, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FC Differdange 03 futbol takımında oynamaktadır. FC Differdange 03 takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Christoffer Mafoumbi'nin FC Differdange 03 ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Christoffer Mafoumbi Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Christoffer Mafoumbi isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 100 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 200 Bin € kadar çıkmıştır.

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Christoffer Mafoumbi Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Christoffer Mafoumbi futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2014 yılında Le Pontet

27 Kasım 2015 yılında Vereya

10 Ağustos 2016 yılında FS Stars

20 Temmuz 2017 yılında Blackpool

15 Ocak 2020 yılında FC Morecambe

31 Mayıs 2020 yılında Blackpool

1 Temmuz 2020 yılında Kulüpsüz

26 Ekim 2020 yılında Mosta FC

1 Temmuz 2022 yılında Differdange 03

Christoffer Mafoumbi Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Christoffer Mafoumbi şuan FC Differdange 03 takımında oynamakta ve 37 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Christoffer Mafoumbi Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

RC Lens

Kongo Cumhuriyeti takımında 1 numaralı formasıyla 12 Ekim 2012 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 36 maçta 0 gol atmıştır.

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