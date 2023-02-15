Christoffer Nyman kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Christoffer Nyman Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Christoffer Nyman adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Christoffer Nyman Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Christoffer Nyman 5 Ekim 1992 tarihinde Norrköping şehrinde doğmuştur. 1,85 m boyundadır. Aslen İsveç uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı Christoffer Åke Sven Nyman şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Christoffer Nyman Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Global Soccer Management yapmaktadır. Christoffer Nyman, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

IFK Norrköping futbol takımında oynamaktadır. IFK Norrköping takımına 8 Ocak 2019 tarihinde katılmıştır. Christoffer Nyman'nin IFK Norrköping ile sözleşmesi 31 Aralık 2026 tarihinde bitmektedir.

Christoffer Nyman Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/tottenyman/

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Christoffer Nyman Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Christoffer Nyman isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 1.50 milyon euro'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 2.00 milyon euroya kadar çıkmıştır.

Christoffer Nyman Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Christoffer Nyman futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2011 yılında Norrköping

23 Ağu 2016 yılında E. Braunschweig

8 Ocak 2019 yılında Norrköping

Christoffer Nyman Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Christoffer Nyman şuan IFK Norrköping takımında oynamakta ve 5 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Christoffer Nyman Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

IFK Norrköping (1997-2010)

İsveç takımında 9 numaralı formasıyla 26 Ocak 2013 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 11 maçta 2 gol atmıştır.

İsveç U21 takımında 18 numaralı formasıyla 5 Şubat 2013 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 4 maçta 1 gol atmıştır.

İsveç U19 takımında 15 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 3 maçta 0 gol atmıştır.

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