Christoffer Palm kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Christoffer Palm Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Christoffer Palm adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Christoffer Palm Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Christoffer Palm 30 Mart 2002 tarihinde doğmuştur. 1,85 m boyundadır. Danimarka uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Christoffer Palm Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Boutique Transfers yapmaktadır. Christoffer Palm, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

BK Fremad Amager futbol takımında oynamaktadır. BK Fremad Amager takımına 1 Temmuz 2021 tarihinde katılmıştır. Christoffer Palm'nin BK Fremad Amager ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Christoffer Palm Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Christoffer Palm isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 200 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 250 Bin € kadar çıkmıştır.

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Christoffer Palm Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Christoffer Palm futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2019 yılında Nordsjaell. U19

1 Temmuz 2021 yılında Fremad Amager

Christoffer Palm Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Christoffer Palm şuan BK Fremad Amager takımında oynamakta ve 6 numaralı formayı giymektedir.

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