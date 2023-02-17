Christoffer Ravn kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Christoffer Ravn Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Christoffer Ravn adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Christoffer Ravn Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Christoffer Ravn 9 Şubat 2003 tarihinde doğmuştur. Danimarka uyrukludur.Gerçek adı da Christoffer Ravn Jensen şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Christoffer Ravn Defans - Sol Bek mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini People In Sport yapmaktadır. Christoffer Ravn, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Vejle Boldklub futbol takımında oynamaktadır. Vejle Boldklub takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Christoffer Ravn'nin Vejle Boldklub ile sözleşmesi 30 Haziran 2025 tarihinde bitmektedir.

Christoffer Ravn Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Christoffer Ravn isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 50 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 50 Bin € kadar çıkmıştır.

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Christoffer Ravn Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Christoffer Ravn futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ağu 2020 yılında Aalborg BK U19

1 Temmuz 2022 yılında Vejle BK

Christoffer Ravn Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Christoffer Ravn şuan Vejle Boldklub takımında oynamakta ve 2 numaralı formayı giymektedir.

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