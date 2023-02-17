Christoffer Remmer kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Christoffer Remmer Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Christoffer Remmer adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Christoffer Remmer Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Christoffer Remmer 16 Ocak 1993 tarihinde Hvidovre şehrinde doğmuştur. 1,82 m boyundadır. Danimarka uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Christoffer Remmer Defans - Sağ Bek mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini People In Sport yapmaktadır. Christoffer Remmer, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

SönderjyskE futbol takımında oynamaktadır. SönderjyskE takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Christoffer Remmer'nin SönderjyskE ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Christoffer Remmer Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Christoffer Remmer isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 150 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 500 Bin € kadar çıkmıştır.

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Christoffer Remmer Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Christoffer Remmer futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2009 yılında FCK Altyapı

1 Temmuz 2010 yılında FC Kopenh. U19

1 Temmuz 2012 yılında FC Kopenhag

10 Ağu 2016 yılında Molde

16 Temmuz 2019 yılında KVC Westerlo

1 Temmuz 2022 yılında SönderjyskE

Christoffer Remmer Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Christoffer Remmer şuan SönderjyskE takımında oynamakta ve 2 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

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