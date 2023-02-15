Christoffer Styffe kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Christoffer Styffe Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Christoffer Styffe adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Christoffer Styffe Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Christoffer Styffe 28 Eylül 2001 tarihinde Djursholm şehrinde doğmuştur. Aslen İsveç uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Christoffer Styffe Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Avanti Nordic yapmaktadır. Christoffer Styffe, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Örgryte IS futbol takımında oynamaktadır. Örgryte IS takımına 8 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Christoffer Styffe'nin Örgryte IS ile sözleşmesi 31 Aralık 2024 tarihinde bitmektedir.

Christoffer Styffe Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Christoffer Styffe isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 125 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 200 Bin € kadar çıkmıştır.

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Christoffer Styffe Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Christoffer Styffe futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

13 Ağu 2019 yılında Dalkurd

8 Ocak 2023 yılında Örgryte

Christoffer Styffe Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Christoffer Styffe şuan Örgryte IS takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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