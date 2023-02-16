Christoph Fenninger kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Christoph Fenninger Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Christoph Fenninger kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Christoph Fenninger ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Christoph Fenninger kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Christoph Fenninger Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Christoph Fenninger adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Christoph Fenninger Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Christoph Fenninger 12 Mayıs 1995 tarihinde Traunstein şehrinde doğmuştur. 1,82 m boyundadır. Almanya uyrukludur.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Christoph Fenninger Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Serafino Luzzi yapmaktadır. Christoph Fenninger, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

SpVgg Bayreuth futbol takımında oynamaktadır. SpVgg Bayreuth takımına 22 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Christoph Fenninger'nin SpVgg Bayreuth ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Christoph Fenningerboyu ve yaşı kaç

Christoph Fenninger Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Christoph Fenninger isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 75 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 75 Bin € kadar çıkmıştır.

Christoph Fenninger Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Christoph Fenninger futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2014 yılında Ingolstadt II

1 Temmuz 2017 yılında Saarbrücken

1 Temmuz 2018 yılında SpVgg Bayreuth

1 Eylül 2020 yılında 1860 Rosenheim

22 Temmuz 2022 yılında SpVgg Bayreuth

Christoph Fenninger kimdir

Christoph Fenninger Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Christoph Fenninger şuan SpVgg Bayreuth takımında oynamakta ve 2 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

DJK Otting, SV Wacker Burghausen (-2014)

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Christoph Fenninger nereli

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