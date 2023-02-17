Christoph Graschi kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Christoph Graschi Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Christoph Graschi adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Christoph Graschi Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Christoph Graschi 20 Mayıs 2001 tarihinde Bruck an der Mur şehrinde doğmuştur. 1,68 m boyundadır. Avusturya uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Christoph Graschi Defans - Sol Bek mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Christoph Graschi, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

SV Kapfenberg futbol takımında oynamaktadır. SV Kapfenberg takımına 1 Temmuz 2018 tarihinde katılmıştır. Christoph Graschi'nin SV Kapfenberg ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Christoph Graschi Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Christoph Graschi isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 100 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 100 Bin € kadar çıkmıştır.

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Christoph Graschi Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Christoph Graschi futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2014 yılında GAK Altyapı

1 Temmuz 2015 yılında AKA Kapfenberg

1 Temmuz 2017 yılında Rapid/KSV III

1 Temmuz 2018 yılında SV Kapfenberg

Christoph Graschi Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Christoph Graschi şuan SV Kapfenberg takımında oynamakta ve 2 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

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