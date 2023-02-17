Christoph Haas kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Christoph Haas Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Christoph Haas adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Christoph Haas Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Christoph Haas 23 Temmuz 1992 tarihinde Wien şehrinde doğmuştur. 1,90 m boyundadır. Avusturya uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Christoph Haas Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini SPOCS Global Sports yapmaktadır. Christoph Haas, Hem sağ ayağını hem de sol ayağını kullanabilmektedir.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FC Admira Wacker Mödling futbol takımında oynamaktadır. FC Admira Wacker Mödling takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Christoph Haas'nin FC Admira Wacker Mödling ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Christoph Haas Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Christoph Haas isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 175 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 175 Bin € kadar çıkmıştır.

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Christoph Haas Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Christoph Haas futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ağu 2006 yılında Stadlau Altyapı

1 Ağu 2007 yılında Waidhofen Alt.

1 Temmuz 2008 yılında FC Waidhofen II

1 Temmuz 2010 yılında Waidhofen

1 Temmuz 2011 yılında Vorwärts Steyr

1 Temmuz 2012 yılında SKU Amstetten

1 Temmuz 2013 yılında Ober-Grafendorf

1 Temmuz 2014 yılında Rapid Wien II

6 Temmuz 2017 yılında Rapid Wien

21 Ocak 2019 yılında SV Horn

1 Temmuz 2019 yılında Admira Wacker

1 Temmuz 2021 yılında SV Ried

1 Temmuz 2022 yılında Admira Wacker

Christoph Haas Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Christoph Haas şuan FC Admira Wacker Mödling takımında oynamakta ve 1 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

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