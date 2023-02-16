Christoph Hemlein kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Christoph Hemlein Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Christoph Hemlein adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Christoph Hemlein Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Christoph Hemlein 16 Aralık 1990 tarihinde Heidelberg şehrinde doğmuştur. 1,81 m boyundadır. Almanya uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Christoph Hemlein Forvet - Sağ Kanat mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini SPANIER SPORTMANAGEMENT yapmaktadır. Christoph Hemlein, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

SV Meppen futbol takımında oynamaktadır. SV Meppen takımına 31 Temmuz 2020 tarihinde katılmıştır. Christoph Hemlein'nin SV Meppen ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Christoph Hemlein Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Christoph Hemlein isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 150 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 750 Bin € kadar çıkmıştır.

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Christoph Hemlein Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Christoph Hemlein futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2009 yılında Hoffenheim II

1 Temmuz 2011 yılında Stuttgart II

1 Temmuz 2013 yılında NEC Nijmegen

1 Temmuz 2014 yılında Bielefeld

1 Temmuz 2018 yılında 1.FC K'lautern

31 Temmuz 2020 yılında SV Meppen

Christoph Hemlein Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Christoph Hemlein şuan SV Meppen takımında oynamakta ve 17 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

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