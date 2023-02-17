Christoph Knasmullner kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Christoph Knasmullner Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Christoph Knasmullner adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Christoph Knasmullner Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Christoph Knasmullner 30 Nisan 1992 tarihinde Wien şehrinde doğmuştur. 1,81 m boyundadır. Avusturya uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Christoph Knasmullner Orta saha - On Numara mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini SEG yapmaktadır. Christoph Knasmullner, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

SK Rapid Wien futbol takımında oynamaktadır. SK Rapid Wien takımına 1 Temmuz 2018 tarihinde katılmıştır. Christoph Knasmullner'nin SK Rapid Wien ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Christoph Knasmullner Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/knasi8/

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Christoph Knasmullner Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Christoph Knasmullner isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 600 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 2.00 milyon euroya kadar çıkmıştır.

Christoph Knasmullner Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Christoph Knasmullner futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Mart 2002 yılında FK Austria Wien

1 Temmuz 2006 yılında Austria U17

1 Ocak 2008 yılında Austria U19

1 Temmuz 2008 yılında FC Bayern U17

1 Temmuz 2009 yılında FC Bayern U19

1 Ocak 2010 yılında FC Bayern II

19 Ocak 2011 yılında Inter U19

31 Ağu 2011 yılında FC Ingolstadt

1 Temmuz 2014 yılında Admira Wacker

31 Ocak 2018 yılında FC Barnsley

1 Temmuz 2018 yılında Rapid Wien

Christoph Knasmullner Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Christoph Knasmullner şuan SK Rapid Wien takımında oynamakta ve 8 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Christoph Knasmullner Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

FC Stadlau (1999-3/2002), FK Austria Wien (3/2002-2008)

Avusturya U19 takımında 10 numaralı formasıyla 25 Mayıs 2010 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 8 maçta 5 gol atmıştır.

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