Christoph Lang kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Christoph Lang Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Christoph Lang adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Christoph Lang Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Christoph Lang 7 Ocak 2002 tarihinde Deutschlandsberg şehrinde doğmuştur. 1,78 m boyundadır. Avusturya uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Christoph Lang Orta saha - On Numara mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini ROGON yapmaktadır. Christoph Lang, {oyuncu-ayak}

Hangi Takımda Top Oynuyor?

SV Ried futbol takımında oynamaktadır. SV Ried takımına 5 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Christoph Lang'nin SV Ried ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Christoph Lang Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Christoph Lang isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 400 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 400 Bin € kadar çıkmıştır.

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Christoph Lang Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Christoph Lang futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2011 yılında Sturm Altyapı

1 Temmuz 2016 yılında Stmk.-Sturm U15

1 Temmuz 2017 yılında Stmk.-Sturm U16

1 Temmuz 2018 yılında Stmk.-Sturm U18

1 Temmuz 2020 yılında Sturm Graz II

1 Ocak 2021 yılında Sturm Graz

5 Ocak 2023 yılında SV Ried

30 Haziran 2023 yılında Sturm Graz

Christoph Lang Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Christoph Lang şuan SV Ried takımında oynamakta ve 71 numaralı formayı giymektedir.

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