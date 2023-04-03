Christoph Meister kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Christoph Meister Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Christoph Meister adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Christoph Meister Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Christoph Meister 25 Eylül 2004 tarihinde doğmuştur. Almanya uyrukludur.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Christoph Meister Defans - Sağ Bek mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Caligiuri Sports yapmaktadır. Christoph Meister, Sağ ayağını kullanmaktadır.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
SpVgg Greuther Fürth U19 futbol takımında oynamaktadır. SpVgg Greuther Fürth U19 takımına 1 Temmuz 2021 tarihinde katılmıştır. Christoph Meister'nin SpVgg Greuther Fürth U19 ile sözleşmesi 30 Haziran 2025 tarihinde bitmektedir.
Christoph Meister Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Christoph Meister futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.
1 Temmuz 2019 yılında Gr. Fürth U17
1 Temmuz 2021 yılında Gr. Fürth U19
1 Temmuz 2023 yılında Gr. Fürth II
Christoph Meister Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Christoph Meister şuan SpVgg Greuther Fürth U19 takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.
Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?DJK Don Bosco Bamberg (-2017), SpVgg Greuther Fürth (2017-)
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