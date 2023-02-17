Christoph Messerer kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Christoph Messerer Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Christoph Messerer adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Christoph Messerer Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Christoph Messerer 10 Kasım 2001 tarihinde doğmuştur. Avusturya uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Christoph Messerer Orta saha - Önlibero mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini SPOCS Global Sports yapmaktadır. Christoph Messerer, {oyuncu-ayak}

Hangi Takımda Top Oynuyor?

SKN St. Pölten futbol takımında oynamaktadır. SKN St. Pölten takımına 10 Ekim 2019 tarihinde katılmıştır. Christoph Messerer'nin SKN St. Pölten ile sözleşmesi 30 Haziran 2025 tarihinde bitmektedir.

Christoph Messerer Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Christoph Messerer isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 250 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 300 Bin € kadar çıkmıştır.

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Christoph Messerer Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Christoph Messerer futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2015 yılında St. Pölten Jgd

1 Ocak 2019 yılında St. Pölten Jun.

10 Ekim 2019 yılında SKN St. Pölten

12 Ocak 2021 yılında SV Horn

30 Haziran 2021 yılında SKN St. Pölten

Christoph Messerer Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Christoph Messerer şuan SKN St. Pölten takımında oynamakta ve 8 numaralı formayı giymektedir.

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