Christoph Monschein kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Christoph Monschein Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Christoph Monschein adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Christoph Monschein Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Christoph Monschein 22 Ekim 1992 tarihinde doğmuştur. 1,78 m boyundadır. Avusturya uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Christoph Monschein Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Selection Fussballconsulting yapmaktadır. Christoph Monschein, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

SV Ried futbol takımında oynamaktadır. SV Ried takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Christoph Monschein'nin SV Ried ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Christoph Monschein Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Christoph Monschein isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 400 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 2.00 milyon euroya kadar çıkmıştır.

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Christoph Monschein Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Christoph Monschein futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2008 yılında Brunn/Geb.

1 Temmuz 2014 yılında Ebreichsdorf

1 Ocak 2016 yılında Admira Wacker

1 Temmuz 2017 yılında Austria Wien

1 Temmuz 2021 yılında LASK

27 Ocak 2022 yılında SCR Altach

30 Haziran 2022 yılında LASK

1 Temmuz 2022 yılında SV Ried

Christoph Monschein Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Christoph Monschein şuan SV Ried takımında oynamakta ve 7 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Christoph Monschein Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

SC Brunn/Gebirge (ab 9/1998)

Avusturya takımında 22 numaralı formasıyla 7 Eylül 2020 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 1 maçta 0 gol atmıştır.

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