Christoph Pichorner kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Christoph Pichorner Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Christoph Pichorner adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Christoph Pichorner Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Christoph Pichorner 18 Haziran 1999 tarihinde Spittal/Drau şehrinde doğmuştur. 1,88 m boyundadır. Avusturya uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Christoph Pichorner Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini DC International Sports yapmaktadır. Christoph Pichorner, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

SV Kapfenberg futbol takımında oynamaktadır. SV Kapfenberg takımına 1 Temmuz 2021 tarihinde katılmıştır. Christoph Pichorner'nin SV Kapfenberg ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Christoph Pichorner Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Christoph Pichorner isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 200 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 200 Bin € kadar çıkmıştır.

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Christoph Pichorner Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Christoph Pichorner futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2013 yılında AKA Kärnten U15

1 Temmuz 2014 yılında AKA WAC U16

1 Temmuz 2015 yılında AKA WAC U18

1 Temmuz 2017 yılında Wolfsberg II

16 Temmuz 2018 yılında Grazer AK 1902

1 Temmuz 2019 yılında FC Gleisdorf 09

1 Temmuz 2021 yılında SV Kapfenberg

Christoph Pichorner Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Christoph Pichorner şuan SV Kapfenberg takımında oynamakta ve 27 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

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