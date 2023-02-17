Christoph Schosswendter kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Christoph Schosswendter Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Christoph Schosswendter adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Christoph Schosswendter Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Christoph Schosswendter 16 Temmuz 1988 tarihinde Zell am See şehrinde doğmuştur. 1,94 m boyundadır. Avusturya uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Christoph Schosswendter Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini More than Sport GmbH yapmaktadır. Christoph Schosswendter, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FC Blau-Weiss Linz futbol takımında oynamaktadır. FC Blau-Weiss Linz takımına 22 Ocak 2022 tarihinde katılmıştır. Christoph Schosswendter'nin FC Blau-Weiss Linz ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Christoph Schosswendter Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

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http://instagram.com/chriistoph_sch

Christoph Schosswendter Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Christoph Schosswendter isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 175 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 800 Bin € kadar çıkmıştır.

Christoph Schosswendter Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Christoph Schosswendter futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2004 yılında SG Saalfelden

16 Temmuz 2007 yılında Grödig

31 Ocak 2008 yılında Vöcklabruck

7 Temmuz 2009 yılında Rapid Wien

12 Temmuz 2010 yılında FC Lustenau

30 Haziran 2011 yılında Rapid Wien

7 Temmuz 2011 yılında SCR Altach

15 Ocak 2013 yılında Admira Wacker

1 Temmuz 2016 yılında Rapid Wien

15 Temmuz 2017 yılında Union Berlin

12 Ocak 2019 yılında Admira Wacker

5 Ekim 2020 yılında Kulüpsüz

19 Ekim 2020 yılında Austria Wien

1 Temmuz 2021 yılında Kulüpsüz

22 Ocak 2022 yılında Blau Weiss Linz

Christoph Schosswendter Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Christoph Schosswendter şuan FC Blau-Weiss Linz takımında oynamakta ve 3 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

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