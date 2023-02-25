Christophe Atangana kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Christophe Atangana Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Christophe Atangana adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Christophe Atangana Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Christophe Atangana 2 Mart 2000 tarihinde Douala şehrinde doğmuştur. 1,83 m boyundadır. Kamerun,İspanya uyrukludur.Gerçek adı da Christophe Atangana Assimba şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Christophe Atangana Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini SPORTBACK yapmaktadır. Christophe Atangana, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FK Qabala futbol takımında oynamaktadır. FK Qabala takımına 19 Temmuz 2021 tarihinde katılmıştır. Christophe Atangana'nin FK Qabala ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Christophe Atangana Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Christophe Atangana isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 100 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 100 Bin € kadar çıkmıştır.

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Christophe Atangana Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Christophe Atangana futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2016 yılında CD Basconia

30 Temmuz 2018 yılında SD Leioa

30 Haziran 2019 yılında CD Basconia

1 Temmuz 2019 yılında Bilbao Athletic

12 Ağustos 2019 yılında SD Leioa

20 Ocak 2020 yılında Bilbao Athletic

21 Şubat 2020 yılında Somorrostro

30 Haziran 2020 yılında Bilbao Athletic

21 Temmuz 2020 yılında Arenas Club

30 Haziran 2021 yılında Bilbao Athletic

19 Temmuz 2021 yılında FK Qabala

Christophe Atangana Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Christophe Atangana şuan FK Qabala takımında oynamakta ve 13 numaralı formayı giymektedir.

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