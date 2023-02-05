Christophe Diedhiou kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Christophe Diedhiou Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Christophe Diedhiou adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Christophe Diedhiou Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Christophe Diedhiou 8 Ocak 1988 tarihinde Mbao şehrinde doğmuştur. 1,91 m boyundadır. Aslen Senegal,Fransa uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Christophe Diedhiou Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini S-C&M yapmaktadır. Christophe Diedhiou, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Quevilly Rouen Métropole futbol takımında oynamaktadır. Quevilly Rouen Métropole takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Christophe Diedhiou'nin Quevilly Rouen Métropole ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Christophe Diedhiou Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Christophe Diedhiou isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 300 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 400 Bin € kadar çıkmıştır.

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Christophe Diedhiou Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Christophe Diedhiou futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

4 Temmuz 2012 yılında US Créteil-L

16 Temmuz 2016 yılında Ajaccio

9 Ağu 2017 yılında Mouscron

8 Temmuz 2019 yılında FC Sochaux

1 Temmuz 2022 yılında Quevilly Rouen

Christophe Diedhiou Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Christophe Diedhiou şuan Quevilly Rouen Métropole takımında oynamakta ve 18 numaralı formayı giymektedir.

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