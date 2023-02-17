Christophe Guedes kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Christophe Guedes Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Christophe Guedes adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Christophe Guedes Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Christophe Guedes 16 Şubat 1993 tarihinde Genève şehrinde doğmuştur. 1,87 m boyundadır. İsviçre,Portekiz uyrukludur.Gerçek adı da Christophe Guedes Francisco şeklindedir.

Haberin Devamı

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Christophe Guedes Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Christophe Guedes, {oyuncu-ayak}

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FC Stade Nyonnais futbol takımında oynamaktadır. FC Stade Nyonnais takımına 12 Ağu 2021 tarihinde katılmıştır. Christophe Guedes'nin FC Stade Nyonnais ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Christophe Guedes Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Christophe Guedes isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 100 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 250 Bin € kadar çıkmıştır.

Haberin Devamı

Christophe Guedes Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Christophe Guedes futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2009 yılında Stade Nyonnais

1 Şubat 2011 yılında Servette FC

1 Temmuz 2011 yılında FC Sion

26 Eylül 2012 yılında Servette U21

1 Temmuz 2013 yılında Servette FC

6 Ağu 2014 yılında Meyrin FC

4 Şubat 2015 yılında Servette FC

31 Ağu 2016 yılında Azzurri LS

31 Aralık 2016 yılında Servette FC

1 Ocak 2017 yılında Servette U21

1 Temmuz 2017 yılında Etoile Carouge

1 Temmuz 2018 yılında Stade-Lausanne

3 Ağu 2020 yılında Yverdon Sport

12 Ağu 2021 yılında Stade Nyonnais

Christophe Guedes Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Christophe Guedes şuan FC Stade Nyonnais takımında oynamakta ve 33 numaralı formayı giymektedir.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.