Christophe Schroeder kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Christophe Schroeder Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Christophe Schroeder adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Christophe Schroeder Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Christophe Schroeder 24 Mayıs 2000 tarihinde doğmuştur. Lüksemburg uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Christophe Schroeder Orta saha - Önlibero mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Christophe Schroeder, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FC Wiltz 71 futbol takımında oynamaktadır. FC Wiltz 71 takımına 1 Temmuz 2020 tarihinde katılmıştır. Christophe Schroeder'nin FC Wiltz 71 ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Christophe Schroeder Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Christophe Schroeder isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 10 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 25 Bin € kadar çıkmıştır.

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Christophe Schroeder Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Christophe Schroeder futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2016 yılında FF Norden 02

1 Temmuz 2020 yılında FC Wiltz 71

Christophe Schroeder Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Christophe Schroeder şuan FC Wiltz 71 takımında oynamakta ve 6 numaralı formayı giymektedir.

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