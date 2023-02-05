Christophe Vincent kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Christophe Vincent Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Christophe Vincent adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Christophe Vincent Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Christophe Vincent 8 Kasım 1992 tarihinde Bastia şehrinde doğmuştur. 1,78 m boyundadır. Aslen Fransa uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Christophe Vincent Orta saha - Önlibero mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Just 4 player Group yapmaktadır. Christophe Vincent, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

SC Bastia futbol takımında oynamaktadır. SC Bastia takımına 4 Ekim 2018 tarihinde katılmıştır. Christophe Vincent'nin SC Bastia ile sözleşmesi 30 Haziran 2025 tarihinde bitmektedir.

Christophe Vincent Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Christophe Vincent isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 600 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 600 Bin € kadar çıkmıştır.

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Christophe Vincent Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Christophe Vincent futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2012 yılında SC Bastia

1 Temmuz 2013 yılında CA Bastia

30 Haziran 2014 yılında SC Bastia

1 Temmuz 2015 yılında AC Ajaccio

23 Ocak 2017 yılında Cercle Brugge

24 Ağu 2018 yılında Kulüpsüz

4 Ekim 2018 yılında SC Bastia

Christophe Vincent Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Christophe Vincent şuan SC Bastia takımında oynamakta ve 7 numaralı formayı giymektedir.

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