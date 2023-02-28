Christopher Boniface kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Christopher Boniface Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Christopher Boniface adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Christopher Boniface Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Christopher Boniface 1 Ocak 2002 tarihinde Kaduna şehrinde doğmuştur. 1,80 m boyundadır. Nijerya uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Christopher Boniface Orta saha - On Numara mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini H.O.L.M. Football Family yapmaktadır. Christopher Boniface, Hem sağ ayağını hem de sol ayağını kullanabilmektedir.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FC Van futbol takımında oynamaktadır. FC Van takımına 13 Ağustos 2022 tarihinde katılmıştır. Christopher Boniface'nin FC Van ile sözleşmesi 31 Mayıs 2024 tarihinde bitmektedir.

Christopher Boniface Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Christopher Boniface isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 50 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 50 Bin € kadar çıkmıştır.

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Christopher Boniface Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Christopher Boniface futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

13 Ağustos 2022 yılında FC Van

Christopher Boniface Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Christopher Boniface şuan FC Van takımında oynamakta ve 14 numaralı formayı giymektedir.

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