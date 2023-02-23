Christopher Braun kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Christopher Braun Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Christopher Braun adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Christopher Braun Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Christopher Braun 15 Temmuz 1991 tarihinde Hamburg şehrinde doğmuştur. 1,81 m boyundadır. Almanya,Gana uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Christopher Braun Defans - Sağ Bek mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Football Promotions (Scotland) Ltd. yapmaktadır. Christopher Braun, Hem sağ ayağını hem de sol ayağını kullanabilmektedir.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

CFR Cluj futbol takımında oynamaktadır. CFR Cluj takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Christopher Braun'nin CFR Cluj ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Christopher Braun Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Christopher Braun isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 800 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 800 Bin € kadar çıkmıştır.

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Christopher Braun Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Christopher Braun futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2008 yılında VfL 93 U19

1 Ocak 2009 yılında St. Pauli U19

1 Temmuz 2010 yılında St. Pauli II

1 Temmuz 2013 yılında Wilhelmshaven

1 Temmuz 2014 yılında VfB Oldenburg

1 Temmuz 2015 yılında Wattenscheid

1 Temmuz 2016 yılında Fortuna Sittard

1 Ocak 2019 yılında OFI Girit

21 Ekim 2020 yılında FC Botosani

1 Temmuz 2022 yılında CFR Cluj

Christopher Braun Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Christopher Braun şuan CFR Cluj takımında oynamakta ve 47 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Hamburger SV (-2008), VfL 93 Hamburg (2008-12/2008), FC St. Pauli (01/2009-2010)

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