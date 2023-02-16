Christopher Buchtmann kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Christopher Buchtmann Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Christopher Buchtmann kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Christopher Buchtmann ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Christopher Buchtmann kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Christopher Buchtmann Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Christopher Buchtmann adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Christopher Buchtmann Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Christopher Buchtmann 25 Nisan 1992 tarihinde Minden şehrinde doğmuştur. 1,75 m boyundadır. Almanya uyrukludur.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Christopher Buchtmann Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini SEG yapmaktadır. Christopher Buchtmann, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

VfB Oldenburg futbol takımında oynamaktadır. VfB Oldenburg takımına 28 Ağu 2022 tarihinde katılmıştır. Christopher Buchtmann'nin VfB Oldenburg ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Christopher Buchtmann Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/c.buchtmann/

Christopher Buchtmannboyu ve yaşı kaç

Christopher Buchtmann Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Christopher Buchtmann isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 250 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 1.50 milyon euroya kadar çıkmıştır.

Christopher Buchtmann Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Christopher Buchtmann futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2005 yılında Dortmund Alt.

1 Temmuz 2007 yılında B. Dortmund U17

1 Ocak 2008 yılında Hameln-Land U17

1 Temmuz 2008 yılında Liverpool U18

1 Temmuz 2009 yılında Liverpool Res.

31 Ocak 2010 yılında Fulham Res.

1 Temmuz 2010 yılında Köln

30 Ağu 2012 yılında St. Pauli

28 Ağu 2022 yılında VfB Oldenburg

Christopher Buchtmann kimdir

Christopher Buchtmann Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Christopher Buchtmann şuan VfB Oldenburg takımında oynamakta ve 19 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

SG Hameln 74, Hannover 96, Borussia Dortmund, HSC/BW Tündern, FC Liverpool, FC Fulham

Christopher Buchtmann Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir? 

Almanya U20 takımında 7 numaralı formasıyla 5 Ekim 2011 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 3 maçta 1 gol atmıştır.

Almanya U19 takımında 10 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 5 maçta 3 gol atmıştır.

Almanya U18 takımında 11 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 4 maçta 0 gol atmıştır.

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Christopher Buchtmann nereli

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