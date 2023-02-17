Christopher Cvetko kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Christopher Cvetko Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Christopher Cvetko kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Christopher Cvetko ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Christopher Cvetko kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Christopher Cvetko Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Christopher Cvetko adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Christopher Cvetko Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Christopher Cvetko 2 Nisan 1997 tarihinde Klagenfurt şehrinde doğmuştur. 1,82 m boyundadır. Avusturya uyrukludur.Gerçek adı da Christopher Brian Cvetko şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Christopher Cvetko Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini CONNEXION yapmaktadır. Christopher Cvetko, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

SK Austria Klagenfurt futbol takımında oynamaktadır. SK Austria Klagenfurt takımına 17 Ağu 2020 tarihinde katılmıştır. Christopher Cvetko'nin SK Austria Klagenfurt ile sözleşmesi 30 Haziran 2025 tarihinde bitmektedir.

Christopher Cvetkoboyu ve yaşı kaç

Christopher Cvetko Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Christopher Cvetko isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 600 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 600 Bin € kadar çıkmıştır.

Christopher Cvetko Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Christopher Cvetko futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2007 yılında A. Kärnten Jgd

1 Temmuz 2010 yılında A. Klagenfurt J

1 Temmuz 2011 yılında AKA Kärnten U15

1 Temmuz 2012 yılında AKA Kärnten U16

1 Temmuz 2013 yılında Bolton U18

1 Temmuz 2015 yılında Bolton U23

13 Temmuz 2016 yılında Blau Weiss Linz

1 Temmuz 2018 yılında Juniors OÖ

17 Ağu 2020 yılında A. Klagenfurt

Christopher Cvetko kimdir

Christopher Cvetko Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Christopher Cvetko şuan SK Austria Klagenfurt takımında oynamakta ve 14 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

FC Kärnten (2003-)

Christopher Cvetko Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir? 

Avusturya U17 takımında 2 numaralı formasıyla 4 Mart 2014 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 4 maçta 0 gol atmıştır.

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Christopher Cvetko nereli

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