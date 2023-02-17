Christopher Dibon kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Christopher Dibon Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Christopher Dibon adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Christopher Dibon Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Christopher Dibon 2 Kasım 1990 tarihinde Schwechat şehrinde doğmuştur. 1,83 m boyundadır. Avusturya uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Christopher Dibon Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini CONNEXION yapmaktadır. Christopher Dibon, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

SK Rapid Wien futbol takımında oynamaktadır. SK Rapid Wien takımına 1 Temmuz 2014 tarihinde katılmıştır. Christopher Dibon'nin SK Rapid Wien ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Christopher Dibon Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Christopher Dibon isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 150 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 1.00 milyon euroya kadar çıkmıştır.

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Christopher Dibon Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Christopher Dibon futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2002 yılında Admira Wacker J.

1 Temmuz 2004 yılında AKA Admira U15

1 Temmuz 2005 yılında Admira U17

1 Temmuz 2007 yılında Admira Wacker

31 Ocak 2008 yılında ASK Schwadorf

30 Haziran 2008 yılında Admira Wacker

1 Temmuz 2012 yılında RB Salzburg

1 Temmuz 2013 yılında Rapid Wien

30 Haziran 2014 yılında RB Salzburg

1 Temmuz 2014 yılında Rapid Wien

Christopher Dibon Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Christopher Dibon şuan SK Rapid Wien takımında oynamakta ve 17 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Christopher Dibon Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

SV Schwechat (02/1998-), Admira Wacker Mödling

Avusturya U21 takımında 5 numaralı formasıyla 11 Şubat 2009 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 20 maçta 2 gol atmıştır.

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