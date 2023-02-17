Christopher Giuliani kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Christopher Giuliani Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Christopher Giuliani adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Christopher Giuliani Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Christopher Giuliani 7 Mayıs 1999 tarihinde Graz şehrinde doğmuştur. 1,87 m boyundadır. Avusturya uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Christopher Giuliani Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini HAGMAYR Sportmanagement yapmaktadır. Christopher Giuliani, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

SV Kapfenberg futbol takımında oynamaktadır. SV Kapfenberg takımına 18 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Christopher Giuliani'nin SV Kapfenberg ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Christopher Giuliani Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Christopher Giuliani isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 200 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 200 Bin € kadar çıkmıştır.

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Christopher Giuliani Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Christopher Giuliani futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

7 Ağu 2012 yılında Gössendorf J.

1 Temmuz 2013 yılında AKA Admira U15

4 Temmuz 2014 yılında Stmk.-Sturm U16

1 Temmuz 2015 yılında Sturm Graz II

1 Temmuz 2018 yılında Sturm Graz

14 Ağu 2020 yılında SV Kapfenberg

30 Haziran 2022 yılında Sturm Graz

18 Ocak 2023 yılında SV Kapfenberg

Christopher Giuliani Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Christopher Giuliani şuan SV Kapfenberg takımında oynamakta ve 41 numaralı formayı giymektedir.

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