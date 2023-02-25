Christopher İkonomidis kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Christopher İkonomidis Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Christopher İkonomidis adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Christopher İkonomidis Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Christopher İkonomidis 4 Mayıs 1995 tarihinde Sydney şehrinde doğmuştur. 1,80 m boyundadır. Avustralya,Yunanistan uyrukludur.Gerçek adı da Christopher James Ikonomidis şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Christopher İkonomidis Forvet - Sol Kanat mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini CAA Base Ltd yapmaktadır. Christopher İkonomidis, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Melbourne Victory futbol takımında oynamaktadır. Melbourne Victory takımına 21 Temmuz 2021 tarihinde katılmıştır. Christopher İkonomidis'nin Melbourne Victory ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Christopher İkonomidis Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://twitter.com/chrisikonomidis

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http://instagram.com/chrisikonomidis#

Christopher İkonomidis Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Christopher İkonomidis isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 500 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 1.25 milyon euroya kadar çıkmıştır.

Christopher İkonomidis Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Christopher İkonomidis futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2009 yılında Atalanta Alt.

1 Temmuz 2012 yılında Atalanta U19

8 Ağustos 2013 yılında Lazio U19

1 Temmuz 2015 yılında Lazio

13 Ocak 2016 yılında Salernitana

30 Haziran 2016 yılında Lazio

31 Ağustos 2016 yılında Aarhus GF

30 Haziran 2017 yılında Lazio

31 Ocak 2018 yılında Western Sydney

30 Haziran 2018 yılında Lazio

11 Eylül 2018 yılında Perth Glory

21 Temmuz 2021 yılında Melbourne

Christopher İkonomidis Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Christopher İkonomidis şuan Melbourne Victory takımında oynamakta ve 7 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Christopher İkonomidis Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Mornington Soccer Club (2005-2009), Sutherland Sharks (2009-2012), Atalanta (2012-2013), SS Lazio (2013-2015)

Avustralya takımında 17 numaralı formasıyla 30 Mart 2015 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 17 maçta 2 gol atmıştır.

Avustralya U23 takımında 19 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 4 maçta 0 gol atmıştır.

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