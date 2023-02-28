Christopher John kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Christopher John Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Christopher John adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Christopher John Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Christopher John 24 Aralık 2003 tarihinde Warri şehrinde doğmuştur. 1,70 m boyundadır. Nijerya uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Christopher John Forvet - Sol Kanat mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Christopher John, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

El Dakhlia SC futbol takımında oynamaktadır. El Dakhlia SC takımına 30 Eylül 2022 tarihinde katılmıştır. Christopher John'nin El Dakhlia SC ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Christopher John Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Christopher John isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 50 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 50 Bin € kadar çıkmıştır.

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Christopher John Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Christopher John futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

30 Eylül 2022 yılında El Dakhlia

Christopher John Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Christopher John şuan El Dakhlia SC takımında oynamakta ve 12 numaralı formayı giymektedir.

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