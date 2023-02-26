Christopher Knett kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Christopher Knett Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Christopher Knett kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Christopher Knett ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

YAYINLAMA
Google News
Christopher Knett kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Christopher Knett Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Christopher Knett kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Christopher Knett Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Christopher Knett adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Christopher Knett Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Christopher Knett 1 Ağustos 1990 tarihinde Wien şehrinde doğmuştur. 1,88 m boyundadır. Avusturya uyrukludur.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Christopher Knett Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Reza Sport Consulting yapmaktadır. Christopher Knett, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Foolad FC futbol takımında oynamaktadır. Foolad FC takımına 12 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Christopher Knett'nin Foolad FC ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Christopher Knett Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Christopher Knett isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 225 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 350 Bin € kadar çıkmıştır.

Christopher Knett Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Christopher Knett futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

27 Mart 1998 yılında Stadlau Altyapı

16 Ağustos 2000 yılında FK Austria Wien

1 Temmuz 2004 yılında Austria U15

1 Temmuz 2005 yılında Austria U17

15 Eylül 2006 yılında SG Sonnenh. U19

1 Ocak 2008 yılında Hoffenheim U19

1 Temmuz 2008 yılında Hoffenheim II

1 Temmuz 2009 yılında Sonnenhof-Gr.

1 Temmuz 2013 yılında A. Lustenau

1 Temmuz 2017 yılında FC Wacker

4 Temmuz 2019 yılında Panetolikos

10 Eylül 2021 yılında Sepahan

12 Temmuz 2022 yılında Foolad

Christopher Knett kimdir

Christopher Knett Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Christopher Knett şuan Foolad FC takımında oynamakta ve 25 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Hellas Kagran (09/1996-), FC Stadlau, Austria Wien

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik. 

Christopher Knett nereli

0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KATMAK İÇİN TIKLAYIN
Son dakika | Fenerbahçe efsanesi Ziya Şengül, hayatını kaybetti
Son dakika | Fenerbahçe efsanesi Ziya Şengül, hayatını kaybetti
Fenerbahçe seyircisi futbola siyaseti alet ederek siyasi slogan attı! Tepkiler çığ gibi, ceza kapıda
Fenerbahçe seyircisi futbola siyaseti alet ederek siyasi slogan attı! Tepkiler çığ gibi, ceza kapıda
Son dakika |UEFA Konferans Ligi Son 16 Turu kuraları çekildi! Başakşehir ve Sivasspor'un rakipleri belli oldu
Son dakika |UEFA Konferans Ligi Son 16 Turu kuraları çekildi! Başakşehir ve Sivasspor'un rakipleri belli oldu
Son dakika | Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi son 16 turundaki rakibi belli oldu
Son dakika | Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi son 16 turundaki rakibi belli oldu
Son Haberler
Jalaleddin Alimohammadi kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Jalaleddin Alimohammadi Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Jalaleddin Alimohammadi kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Jalaleddin Alimohammadi Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Rushine De Reuck kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Rushine De Reuck Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Rushine De Reuck kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Rushine De Reuck Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Arshia Sarshogh kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Arshia Sarshogh Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Arshia Sarshogh kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Arshia Sarshogh Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Kennedy Mweene kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Kennedy Mweene Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Kennedy Mweene kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Kennedy Mweene Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Asen Donchev kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Asen Donchev Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Asen Donchev kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Asen Donchev Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
TFF Başkanvekili Murat Aksu, Ersen Martin'i ziyaret etti! İşte Ersan Martin'in son hali..
TFF Başkanvekili Murat Aksu, Ersen Martin'i ziyaret etti! İşte Ersan Martin'in son hali..
Bugün hangi maçlar var, hangi kanalda, saat kaçta? 22 Şubat 2023 Çarşamba maç programı
Bugün hangi maçlar var, hangi kanalda, saat kaçta? 22 Şubat 2023 Çarşamba maç programı
Çok Okunanlar
Tiyatro galasında kalp krizi geçirmişti! Oyuncu Muhlis Asan hayatını kaybetti
Tiyatro galasında kalp krizi geçirmişti! Oyuncu Muhlis Asan hayatını kaybetti
Son dakika | AFAD açıkladı: Balıkesir Havran'da korkutan deprem
Son dakika | AFAD açıkladı: Balıkesir Havran'da korkutan deprem
Son dakika | Fenerbahçe efsanesi Ziya Şengül, hayatını kaybetti
Son dakika | Fenerbahçe efsanesi Ziya Şengül, hayatını kaybetti
Ziya Şengül kimdir? Nereli? Kaç yaşında, neden öldü? Ziya Şengül hangi takımlarda oynadı? İşte biyografisi..
Ziya Şengül kimdir? Nereli? Kaç yaşında, neden öldü? Ziya Şengül hangi takımlarda oynadı? İşte biyografisi..
Son dakika | Hatayspor acı haberi duyurdu: Taner Savut hayatını kaybetti
Son dakika | Hatayspor acı haberi duyurdu: Taner Savut hayatını kaybetti
MKE Ankaragücü'nde Ömer Erdoğan'dan boşalan teknik direktörlük görevine Sedat Ağçay getirildi
MKE Ankaragücü'nde Ömer Erdoğan'dan boşalan teknik direktörlük görevine Sedat Ağçay getirildi
UEFA 2023 Şampiyonlar Ligi finalinin özel tasarım topu tanıtıldı!
UEFA 2023 Şampiyonlar Ligi finalinin özel tasarım topu tanıtıldı!
Yorumlananlar
CHP'li Tanju Özcan, hadsiz ifadelerle Halil Konakcı hocayı hedef aldı
CHP'li Tanju Özcan, hadsiz ifadelerle Halil Konakcı hocayı hedef aldı
Son dakika | MİT'ten kritik operasyon! Taksim terör saldırını planlayan terörist Halil Menci etkisiz hale getirildi
Son dakika | MİT'ten kritik operasyon! Taksim terör saldırını planlayan terörist Halil Menci etkisiz hale getirildi
Abdullah Gül, Hatay'a geldi! İncelemelerde bulundu, vatandaşları dinledi
Abdullah Gül, Hatay'a geldi! İncelemelerde bulundu, vatandaşları dinledi
Prof. Dr. Şerif Barış kimdir, nerelidir, kaç yaşındadır, uzmanlık alanı nedir? Prof. Dr. Şerif Barış'ın biyografisi
Prof. Dr. Şerif Barış kimdir, nerelidir, kaç yaşındadır, uzmanlık alanı nedir? Prof. Dr. Şerif Barış'ın biyografisi