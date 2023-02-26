Christopher Knett kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Christopher Knett Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Christopher Knett adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Christopher Knett Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Christopher Knett 1 Ağustos 1990 tarihinde Wien şehrinde doğmuştur. 1,88 m boyundadır. Avusturya uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Christopher Knett Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Reza Sport Consulting yapmaktadır. Christopher Knett, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Foolad FC futbol takımında oynamaktadır. Foolad FC takımına 12 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Christopher Knett'nin Foolad FC ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Christopher Knett Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Christopher Knett isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 225 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 350 Bin € kadar çıkmıştır.

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Christopher Knett Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Christopher Knett futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

27 Mart 1998 yılında Stadlau Altyapı

16 Ağustos 2000 yılında FK Austria Wien

1 Temmuz 2004 yılında Austria U15

1 Temmuz 2005 yılında Austria U17

15 Eylül 2006 yılında SG Sonnenh. U19

1 Ocak 2008 yılında Hoffenheim U19

1 Temmuz 2008 yılında Hoffenheim II

1 Temmuz 2009 yılında Sonnenhof-Gr.

1 Temmuz 2013 yılında A. Lustenau

1 Temmuz 2017 yılında FC Wacker

4 Temmuz 2019 yılında Panetolikos

10 Eylül 2021 yılında Sepahan

12 Temmuz 2022 yılında Foolad

Christopher Knett Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Christopher Knett şuan Foolad FC takımında oynamakta ve 25 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

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