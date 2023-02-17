Christopher Krohn kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Christopher Krohn Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Christopher Krohn adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Christopher Krohn Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Christopher Krohn 4 Mayıs 1999 tarihinde Wien şehrinde doğmuştur. 1,88 m boyundadır. Avusturya uyrukludur.Gerçek adı da Christopher Jakob Kröhn şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Christopher Krohn Forvet - Sağ Kanat mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini TD Sports Agency yapmaktadır. Christopher Krohn, Hem sağ ayağını hem de sol ayağını kullanabilmektedir.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Floridsdorfer AC futbol takımında oynamaktadır. Floridsdorfer AC takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Christopher Krohn'nin Floridsdorfer AC ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Christopher Krohn Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Christopher Krohn isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 200 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 250 Bin € kadar çıkmıştır.

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Christopher Krohn Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Christopher Krohn futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2009 yılında Vienna Alt.

30 Eylül 2011 yılında Simmering Alt.

26 Mart 2012 yılında Vienna Alt.

22 Mart 2013 yılında Simmering Alt.

9 Eylül 2015 yılında Vienna Alt.

1 Temmuz 2016 yılında Simmering

30 Ocak 2018 yılında Eyüpspor

25 Ekim 2018 yılında Kulüpsüz

1 Şubat 2019 yılında Gmunden

1 Temmuz 2019 yılında Sieghartsk.

1 Ocak 2020 yılında FC Marchfeld

1 Temmuz 2020 yılında Mauerwerk

23 Ocak 2022 yılında Vorwärts Steyr

30 Haziran 2022 yılında Mauerwerk

1 Temmuz 2022 yılında FAC

Christopher Krohn Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Christopher Krohn şuan Floridsdorfer AC takımında oynamakta ve 55 numaralı formayı giymektedir.

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