Christopher Lannert kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Christopher Lannert Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Christopher Lannert adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Christopher Lannert Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Christopher Lannert 8 Haziran 1998 tarihinde München şehrinde doğmuştur. 1,80 m boyundadır. Almanya uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Christopher Lannert Defans - Sağ Bek mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Skylar yapmaktadır. Christopher Lannert, Hem sağ ayağını hem de sol ayağını kullanabilmektedir.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

TSV 1860 München futbol takımında oynamaktadır. TSV 1860 München takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Christopher Lannert'nin TSV 1860 München ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Christopher Lannert Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Christopher Lannert isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 300 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 300 Bin € kadar çıkmıştır.

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Christopher Lannert Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Christopher Lannert futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2015 yılında FC Augsburg U19

1 Temmuz 2017 yılında FC Augsburg II

1 Temmuz 2020 yılında Kulüpsüz

29 Ekim 2020 yılında SC Verl

1 Temmuz 2022 yılında 1860 München

Christopher Lannert Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Christopher Lannert şuan TSV 1860 München takımında oynamakta ve 22 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

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