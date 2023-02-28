Christopher Mesias kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Christopher Mesias Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Christopher Mesias adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Christopher Mesias Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Christopher Mesias 2 Mayıs 1998 tarihinde Santiago de Chile şehrinde doğmuştur. 1,79 m boyundadır. Şili uyrukludur.Gerçek adı da Christopher Ignacio Mesías Sepúlveda şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Christopher Mesias Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini UNOSPORTS yapmaktadır. Christopher Mesias, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

CD Cobresal futbol takımında oynamaktadır. CD Cobresal takımına 1 Temmuz 2017 tarihinde katılmıştır. Christopher Mesias'nin CD Cobresal ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Christopher Mesias Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Christopher Mesias isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 650 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 650 Bin € kadar çıkmıştır.

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Christopher Mesias Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Christopher Mesias futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2017 yılında Cobresal

Christopher Mesias Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Christopher Mesias şuan CD Cobresal takımında oynamakta ve 13 numaralı formayı giymektedir.

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