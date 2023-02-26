Christopher Nettey kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Christopher Nettey Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Christopher Nettey adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Christopher Nettey Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Christopher Nettey 17 Temmuz 1998 tarihinde doğmuştur. Gana uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Christopher Nettey Defans - Sağ Bek mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini UKSPORTMAN.AGENCY yapmaktadır. Christopher Nettey, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Accra Great Olympics futbol takımında oynamaktadır. Accra Great Olympics takımına 25 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Christopher Nettey'nin Accra Great Olympics ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Christopher Nettey Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Christopher Nettey isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 50 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 100 Bin € kadar çıkmıştır.

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Christopher Nettey Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Christopher Nettey futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2017 yılında Great Olympics

1 Ocak 2018 yılında De Visser Acad.

27 Aralık 2019 yılında Asante Kotoko

25 Ocak 2023 yılında Great Olympics

Christopher Nettey Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Christopher Nettey şuan Accra Great Olympics takımında oynamakta ve 29 numaralı formayı giymektedir.

Christopher Nettey Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Gana takımında 22 numaralı formasıyla 12 Kasım 2020 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 3 maçta 0 gol atmıştır.

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