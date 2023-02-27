Christopher Nwanne kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Christopher Nwanne Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Christopher Nwanne adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Christopher Nwanne Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Christopher Nwanne 5 Mayıs 1999 tarihinde Genève şehrinde doğmuştur. 1,87 m boyundadır. İsviçre,Nijerya uyrukludur.Gerçek adı da Christopher Chinazor Nwanne şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Christopher Nwanne Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini sportstar yapmaktadır. Christopher Nwanne, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FC Etzella Ettelbruck futbol takımında oynamaktadır. FC Etzella Ettelbruck takımına 31 Ağustos 2021 tarihinde katılmıştır. Christopher Nwanne'nin FC Etzella Ettelbruck ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Christopher Nwanne Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Christopher Nwanne isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 10 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 10 Bin € kadar çıkmıştır.

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Christopher Nwanne Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Christopher Nwanne futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

20 Ağustos 2012 yılında Carouge Altyapı

31 Ağustos 2015 yılında FC Plan-les-O.

1 Temmuz 2017 yılında Plan-les-Ouates

2 Kasım 2018 yılında 1º Dezembro

1 Temmuz 2020 yılında Coimbrões

31 Ağustos 2021 yılında E. Ettelbrück

Christopher Nwanne Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Christopher Nwanne şuan FC Etzella Ettelbruck takımında oynamakta ve 11 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

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