Christopher Olivares kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Christopher Olivares Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Christopher Olivares adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Christopher Olivares Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Christopher Olivares 3 Nisan 1999 tarihinde Thessaloniki şehrinde doğmuştur. 1,88 m boyundadır. Peru,Yunanistan uyrukludur.Gerçek adı da Christopher Robin Olivares Burga şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Christopher Olivares Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Fernando Felicevich yapmaktadır. Christopher Olivares, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Deportivo Municipal futbol takımında oynamaktadır. Deportivo Municipal takımına 1 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Christopher Olivares'nin Deportivo Municipal ile sözleşmesi 31 Aralık 2023 tarihinde bitmektedir.

Christopher Olivares Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/crob_14/

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http://www.facebook.com/christopher.olivaresburga

Christopher Olivares Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Christopher Olivares isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 350 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 350 Bin € kadar çıkmıştır.

Christopher Olivares Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Christopher Olivares futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2017 yılında Sport. Cristal

30 Ocak 2019 yılında Guimarães B

12 Temmuz 2019 yılında Sport. Cristal

1 Ocak 2023 yılında Dep. Municipal

Christopher Olivares Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Christopher Olivares şuan Deportivo Municipal takımında oynamakta ve 24 numaralı formayı giymektedir.

Christopher Olivares Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Peru U23 takımında 9 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 9 maçta 0 gol atmıştır.

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