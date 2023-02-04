Christopher Operi kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Christopher Operi Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Christopher Operi adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Christopher Operi Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Christopher Operi 29 Nisan 1997 tarihinde Abidjan şehrinde doğmuştur. 1,83 m boyundadır. Aslen Fildişi Sahili,Fransa uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı Christopher Téa Operi şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Christopher Operi Defans - Sol Bek mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini TTMA yapmaktadır. Christopher Operi, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

AC Le Havre futbol takımında oynamaktadır. AC Le Havre takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Christopher Operi'nin AC Le Havre ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Christopher Operi Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/operi.c/

Christopher Operi Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Christopher Operi isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 900 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 1.00 milyon euroya kadar çıkmıştır.

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Christopher Operi Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Christopher Operi futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

30 Temmuz 2015 yılında SM Caen B

24 Temmuz 2017 yılında LB Châteauroux

1 Temmuz 2021 yılında KAA Gent

1 Temmuz 2022 yılında AC Le Havre

Christopher Operi Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Christopher Operi şuan AC Le Havre takımında oynamakta ve 27 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

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