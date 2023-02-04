Christopher Rocchia kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Christopher Rocchia Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Christopher Rocchia adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Christopher Rocchia Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Christopher Rocchia 1 Şubat 1998 tarihinde Marseille şehrinde doğmuştur. 1,72 m boyundadır. Aslen Fransa,Komorlar uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Christopher Rocchia Defans - Sol Bek mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Wasserman yapmaktadır. Christopher Rocchia, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Dijon FCO futbol takımında oynamaktadır. Dijon FCO takımına 1 Temmuz 2021 tarihinde katılmıştır. Christopher Rocchia'nin Dijon FCO ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Christopher Rocchia Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/christopherrocchia/

Christopher Rocchia Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Christopher Rocchia isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 800 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 1.00 milyon euroya kadar çıkmıştır.

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Christopher Rocchia Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Christopher Rocchia futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2016 yılında Marsilya B

28 Ocak 2019 yılında Marsilya

29 Ocak 2019 yılında FC Sochaux

30 Haziran 2019 yılında Marsilya

2 Eylül 2019 yılında FC Sochaux

30 Haziran 2020 yılında Marsilya

1 Temmuz 2021 yılında Dijon

Christopher Rocchia Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Christopher Rocchia şuan Dijon FCO takımında oynamakta ve 13 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

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