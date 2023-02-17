Christopher Teichmann kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Christopher Teichmann Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Christopher Teichmann adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Christopher Teichmann Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Christopher Teichmann 13 Ekim 1995 tarihinde Siegen şehrinde doğmuştur. İsviçre,Almanya uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Christopher Teichmann Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Christopher Teichmann, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FC Baden 1897 futbol takımında oynamaktadır. FC Baden 1897 takımına 1 Temmuz 2017 tarihinde katılmıştır. Christopher Teichmann'nin FC Baden 1897 ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Christopher Teichmann Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/c_teichmann/

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http://www.facebook.com/christopher.teichmannfrefts

Christopher Teichmann Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Christopher Teichmann isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 25 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 150 Bin € kadar çıkmıştır.

Christopher Teichmann Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Christopher Teichmann futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2013 yılında FC Baden 1897

30 Haziran 2013 yılında Aarau U18

1 Temmuz 2013 yılında FC Aarau

13 Ağu 2014 yılında BSC Old Boys

30 Haziran 2015 yılında FC Aarau

31 Aralık 2015 yılında ara verdi

1 Temmuz 2016 yılında SC YF Juventus

1 Temmuz 2017 yılında FC Baden 1897

Christopher Teichmann Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Christopher Teichmann şuan FC Baden 1897 takımında oynamakta ve 7 numaralı formayı giymektedir.

Christopher Teichmann Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

İsviçre U19 takımında 15 numaralı formasıyla 5 Mart 2014 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 2 maçta 0 gol atmıştır.

İsviçre U18 takımında 18 numaralı formasıyla 18 Ekim 2012 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 2 maçta 0 gol atmıştır.

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