Christopher Telo kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Christopher Telo Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Christopher Telo adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Christopher Telo Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Christopher Telo 4 Kasım 1989 tarihinde London şehrinde doğmuştur. 1,72 m boyundadır. Aslen İsveç,Brezilya uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı Christopher Nilsson Telo şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Christopher Telo Orta saha - Orta saha sol mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Wesport Football yapmaktadır. Christopher Telo, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

IFK Norrköping futbol takımında oynamaktadır. IFK Norrköping takımına 27 Temmuz 2019 tarihinde katılmıştır. Christopher Telo'nin IFK Norrköping ile sözleşmesi 31 Aralık 2023 tarihinde bitmektedir.

Christopher Telo Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/telo11/

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Christopher Telo Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Christopher Telo isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 100 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 900 Bin € kadar çıkmıştır.

Christopher Telo Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Christopher Telo futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2007 yılında Norrköping

28 Temmuz 2017 yılında Molde

27 Temmuz 2019 yılında Norrköping

Christopher Telo Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Christopher Telo şuan IFK Norrköping takımında oynamakta ve 11 numaralı formayı giymektedir.

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