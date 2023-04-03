Christopher Torres kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Christopher Torres Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Christopher Torres adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Christopher Torres Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Christopher Torres 21 Haziran 2001 tarihinde Tijuana şehrinde doğmuştur. 1,88 m boyundadır. Meksika,Amerika Birleşik Devletleri uyrukludur.Gerçek adı da Christopher Torres Félix şeklindedir.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Christopher Torres Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini PitZGroup yapmaktadır. Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
Club Tijuana U20 futbol takımında oynamaktadır. Club Tijuana U20 takımına 1 Temmuz 2019 tarihinde katılmıştır. Christopher Torres'nin Club Tijuana U20 ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.
Christopher Torres Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Christopher Torres futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.
1 Temmuz 2017 yılında Tijuana U17
1 Temmuz 2019 yılında Tijuana U20
Christopher Torres Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Christopher Torres şuan Club Tijuana U20 takımında oynamakta ve 197 numaralı formayı giymektedir.
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