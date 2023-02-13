Christos Albanis kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Christos Albanis Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Christos Albanis adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Christos Albanis Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Christos Albanis 5 Kasım 1994 tarihinde Kalabaka şehrinde doğmuştur. 1,84 m boyundadır. Aslen Yunanistan uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı Χρήστος Αλμπάνης şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Christos Albanis Forvet - Sol Kanat mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini E.C.DIMITRIADIS sro yapmaktadır. Christos Albanis, Hem sağ ayağını hem de sol ayağını kullanabilmektedir.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FC Andorra futbol takımında oynamaktadır. FC Andorra takımına 31 Ağu 2022 tarihinde katılmıştır. Christos Albanis'nin FC Andorra ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Christos Albanis Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Christos Albanis isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 600 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 750 Bin € kadar çıkmıştır.

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Christos Albanis Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Christos Albanis futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2011 yılında W. Bremen U19

18 Eylül 2013 yılında E. Frankfurt II

1 Temmuz 2014 yılında SC Freiburg II

31 Ağu 2015 yılında Apollon Smyrnis

1 Temmuz 2018 yılında AEK Atina

31 Ağu 2021 yılında Apol. Limassol

30 Haziran 2022 yılında AEK Atina

31 Ağu 2022 yılında FC Andorra

30 Haziran 2023 yılında AEK Atina

1 Temmuz 2023 yılında FC Andorra

Christos Albanis Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Christos Albanis şuan FC Andorra takımında oynamakta ve 19 numaralı formayı giymektedir.

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