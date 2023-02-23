Christos Donis kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Christos Donis Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Christos Donis adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Christos Donis Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Christos Donis 9 Ekim 1994 tarihinde Athen şehrinde doğmuştur. 1,84 m boyundadır. Yunanistan uyrukludur.Gerçek adı da Χρήστος Δώνης şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Christos Donis Orta saha - Önlibero mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini fair-sport GmbH yapmaktadır. Christos Donis, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Radomiak Radom futbol takımında oynamaktadır. Radomiak Radom takımına 24 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Christos Donis'nin Radomiak Radom ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Christos Donis Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Christos Donis isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 300 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 800 Bin € kadar çıkmıştır.

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Christos Donis Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Christos Donis futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2012 yılında Panathinaikos

15 Şubat 2016 yılında FC Lugano

30 Haziran 2016 yılında Panathinaikos

1 Temmuz 2016 yılında PAS Giannina

13 Ocak 2017 yılında Panathinaikos

20 Ocak 2017 yılında Iraklis

30 Haziran 2017 yılında Panathinaikos

14 Eylül 2020 yılında Ascoli

21 Ocak 2021 yılında VVV-Venlo

30 Haziran 2021 yılında Ascoli

12 Şubat 2022 yılında Kulüpsüz

24 Ocak 2023 yılında Radomiak

Christos Donis Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Christos Donis şuan Radomiak Radom takımında oynamakta ve 77 numaralı formayı giymektedir.

Christos Donis Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Yunanistan U21 takımında 8 numaralı formasıyla 30 Mart 2015 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 3 maçta 0 gol atmıştır.

Yunanistan U19 takımında 8 numaralı formasıyla 7 Eylül 2012 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 9 maçta 2 gol atmıştır.

Yunanistan U18 takımında 17 numaralı formasıyla 5 Ocak 2012 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 3 maçta 1 gol atmıştır.

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