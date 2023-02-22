Christos Kalousis kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Christos Kalousis Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Christos Kalousis adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Christos Kalousis Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Christos Kalousis 14 Ocak 1998 tarihinde Larisa şehrinde doğmuştur. 1,85 m boyundadır. Yunanistan uyrukludur.Gerçek adı da Χρήστος Καλούσης şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Christos Kalousis Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Apollon Larisas futbol takımında oynamaktadır. Apollon Larisas takımına 6 Ekim 2020 tarihinde katılmıştır. Christos Kalousis'nin Apollon Larisas ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Christos Kalousis Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Christos Kalousis isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 150 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 150 Bin € kadar çıkmıştır.

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Christos Kalousis Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Christos Kalousis futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2016 yılında AE Larisa U19

3 Ağustos 2018 yılında AE Sparti

31 Temmuz 2019 yılında AO Sellanon

6 Ekim 2020 yılında Ap. Larisas

Christos Kalousis Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Christos Kalousis şuan Apollon Larisas takımında oynamakta ve 4 numaralı formayı giymektedir.

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