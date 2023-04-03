Christos Katsoulis kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Christos Katsoulis Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Christos Katsoulis adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Christos Katsoulis Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Christos Katsoulis 14 Şubat 2002 tarihinde doğmuştur. 1,89 m boyundadır. Yunanistan,Portekiz uyrukludur.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Christos Katsoulis Orta saha - Önlibero mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Christos Katsoulis, Sağ ayağını kullanmaktadır.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
CF Estrela Amadora U23 futbol takımında oynamaktadır. CF Estrela Amadora U23 takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Christos Katsoulis'nin CF Estrela Amadora U23 ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.
Christos Katsoulis Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Christos Katsoulis futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.
1 Temmuz 2021 yılında Kulüpsüz
1 Temmuz 2022 yılında CF Estrela U23
Christos Katsoulis Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Christos Katsoulis şuan CF Estrela Amadora U23 takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.
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