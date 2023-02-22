Christos Marathonitis kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Christos Marathonitis Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Christos Marathonitis adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Christos Marathonitis Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Christos Marathonitis 16 Kasım 1998 tarihinde Athens şehrinde doğmuştur. 1,85 m boyundadır. Yunanistan uyrukludur.Gerçek adı da Χρήστος Μαραθωνίτης şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Christos Marathonitis Forvet - Sağ Kanat mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Scouting Connection yapmaktadır. Christos Marathonitis, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

OF Ierapetras futbol takımında oynamaktadır. OF Ierapetras takımına 25 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Christos Marathonitis'nin OF Ierapetras ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Christos Marathonitis Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Christos Marathonitis isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 175 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 200 Bin € kadar çıkmıştır.

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Christos Marathonitis Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Christos Marathonitis futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2014 yılında NAC Breda U17

1 Temmuz 2015 yılında Excelsior U19

1 Şubat 2016 yılında Kulüpsüz

1 Temmuz 2016 yılında Dordrecht U19

31 Ağustos 2017 yılında GS Kallithea

28 Ağustos 2018 yılında Ethnikos

6 Eylül 2019 yılında Onisilos Sotira

8 Ağustos 2020 yılında AE Karaiskakis

18 Ağustos 2021 yılında Panathinaikos B

1 Temmuz 2022 yılında Kulüpsüz

24 Eylül 2022 yılında Panachaiki

25 Ocak 2023 yılında OF Ierapetras

Christos Marathonitis Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Christos Marathonitis şuan OF Ierapetras takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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