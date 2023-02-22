Christos Rovas kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Christos Rovas Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Christos Rovas adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Christos Rovas Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Christos Rovas 2 Eylül 1994 tarihinde Serres şehrinde doğmuştur. 1,79 m boyundadır. Yunanistan uyrukludur.Gerçek adı da Χρήστος Ρόβας şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Christos Rovas Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Christos Rovas, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

PS Kalamata futbol takımında oynamaktadır. PS Kalamata takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Christos Rovas'nin PS Kalamata ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Christos Rovas Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Christos Rovas isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 400 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 400 Bin € kadar çıkmıştır.

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Christos Rovas Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Christos Rovas futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2012 yılında Sidirokastro

1 Ocak 2014 yılında Pannaxiakos

1 Temmuz 2014 yılında AO Giouchtas

10 Ağustos 2015 yılında Ionikos Nikeas

5 Eylül 2016 yılında Apollon 1926

2 Ocak 2017 yılında Ermis Zonianon

10 Ekim 2017 yılında Iraklis

11 Eylül 2019 yılında Doxa Dramas

30 Temmuz 2020 yılında Tabor Sezana

13 Eylül 2021 yılında Almopos

1 Temmuz 2022 yılında PS Kalamata

Christos Rovas Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Christos Rovas şuan PS Kalamata takımında oynamakta ve 9 numaralı formayı giymektedir.

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