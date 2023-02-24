Christy Manzinga kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Christy Manzinga Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Christy Manzinga adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Christy Manzinga Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Christy Manzinga 31 Ocak 1995 tarihinde Paris şehrinde doğmuştur. 1,84 m boyundadır. Kongo DC,Fransa uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Christy Manzinga Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini TF yapmaktadır. Christy Manzinga, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Zalaegerszegi TE FC futbol takımında oynamaktadır. Zalaegerszegi TE FC takımına 27 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Christy Manzinga'nin Zalaegerszegi TE FC ile sözleşmesi 30 Haziran 2025 tarihinde bitmektedir.

Christy Manzinga Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Christy Manzinga isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 250 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 250 Bin € kadar çıkmıştır.

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Christy Manzinga Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Christy Manzinga futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2012 yılında Lorient B

1 Temmuz 2013 yılında Angers SCO B

1 Mart 2016 yılında Dessel Sport

1 Temmuz 2017 yılında RSC Chatelet

1 Temmuz 2017 yılında La Louviere

25 Temmuz 2019 yılında Motherwell FC

1 Ağustos 2020 yılında Linfield

27 Temmuz 2022 yılında Zalaegerszeg

Christy Manzinga Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Christy Manzinga şuan Zalaegerszegi TE FC takımında oynamakta ve 9 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

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