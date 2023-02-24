Christy Manzinga kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Christy Manzinga Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Christy Manzinga kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Christy Manzinga ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

YAYINLAMA
Google News
Christy Manzinga kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Christy Manzinga Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Christy Manzinga kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Christy Manzinga Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Christy Manzinga adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Christy Manzinga Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Christy Manzinga 31 Ocak 1995 tarihinde Paris şehrinde doğmuştur. 1,84 m boyundadır. Kongo DC,Fransa uyrukludur.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Christy Manzinga Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini TF yapmaktadır. Christy Manzinga, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Zalaegerszegi TE FC futbol takımında oynamaktadır. Zalaegerszegi TE FC takımına 27 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Christy Manzinga'nin Zalaegerszegi TE FC ile sözleşmesi 30 Haziran 2025 tarihinde bitmektedir.

Christy Manzinga Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Christy Manzinga isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 250 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 250 Bin € kadar çıkmıştır.

Christy Manzinga Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Christy Manzinga futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2012 yılında Lorient B

1 Temmuz 2013 yılında Angers SCO B

1 Mart 2016 yılında Dessel Sport

1 Temmuz 2017 yılında RSC Chatelet

1 Temmuz 2017 yılında La Louviere

25 Temmuz 2019 yılında Motherwell FC

1 Ağustos 2020 yılında Linfield

27 Temmuz 2022 yılında Zalaegerszeg

Christy Manzinga kimdir

Christy Manzinga Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Christy Manzinga şuan Zalaegerszegi TE FC takımında oynamakta ve 9 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

FC Paris Saint-Germain, FC Lorient, SCO Angers (2013-2015)

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik. 

Christy Manzinga nereli

0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KATMAK İÇİN TIKLAYIN
Asen Donchev kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Asen Donchev Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Asen Donchev kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Asen Donchev Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
TFF Başkanvekili Murat Aksu, Ersen Martin'i ziyaret etti! İşte Ersan Martin'in son hali..
TFF Başkanvekili Murat Aksu, Ersen Martin'i ziyaret etti! İşte Ersan Martin'in son hali..
Bugün hangi maçlar var, hangi kanalda, saat kaçta? 22 Şubat 2023 Çarşamba maç programı
Bugün hangi maçlar var, hangi kanalda, saat kaçta? 22 Şubat 2023 Çarşamba maç programı
Son dakika | Hatayspor acı haberi duyurdu: Taner Savut hayatını kaybetti
Son dakika | Hatayspor acı haberi duyurdu: Taner Savut hayatını kaybetti
Son Haberler
Slavko Andjelic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Slavko Andjelic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Slavko Andjelic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Slavko Andjelic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Gabor Jurek kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Gabor Jurek Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Gabor Jurek kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Gabor Jurek Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Njegos Zeljkovic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Njegos Zeljkovic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Njegos Zeljkovic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Njegos Zeljkovic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Lajos Bertus kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Lajos Bertus Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Lajos Bertus kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Lajos Bertus Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
MKE Ankaragücü'nde Ömer Erdoğan'dan boşalan teknik direktörlük görevine Sedat Ağçay getirildi
MKE Ankaragücü'nde Ömer Erdoğan'dan boşalan teknik direktörlük görevine Sedat Ağçay getirildi
UEFA 2023 Şampiyonlar Ligi finalinin özel tasarım topu tanıtıldı!
UEFA 2023 Şampiyonlar Ligi finalinin özel tasarım topu tanıtıldı!
Trabzonspor efsanesi Ahmet Suat Özyazıcı, cenaze töreniyle son yolculuğuna uğurlandı
Trabzonspor efsanesi Ahmet Suat Özyazıcı, cenaze töreniyle son yolculuğuna uğurlandı
Çok Okunanlar
AFAD ve Kandilli Rasathanesi duyurdu: Hatay'da korkutan deprem
AFAD ve Kandilli Rasathanesi duyurdu: Hatay'da korkutan deprem
Koray Aydın, 1999 depreminde yağma olmadığını iddia etmişti! O dönemli haber ortaya çıkınca faka bastı: "Sonra bakarsınız söylersiniz"
Koray Aydın, 1999 depreminde yağma olmadığını iddia etmişti! O dönemli haber ortaya çıkınca faka bastı: "Sonra bakarsınız söylersiniz"
Deprem sonrası sil baştan! AK Parti'nin seçim stratejisi değişiyor! İşte atılacak adımlar...
Deprem sonrası sil baştan! AK Parti'nin seçim stratejisi değişiyor! İşte atılacak adımlar...
Osmaniye'de iki kamyon kafa kafaya çarpıştı: Ölüler ve yaralılar var
Osmaniye'de iki kamyon kafa kafaya çarpıştı: Ölüler ve yaralılar var
Deprem nedeniyle ligden çekildiler! Hatayspor, takımdan ayrılan futbolcuları açıkladı!
Deprem nedeniyle ligden çekildiler! Hatayspor, takımdan ayrılan futbolcuları açıkladı!
TFF duyurdu: Ara transfer dönemi yeniden uzatıldı! İşte transfer döneminin biteceği tarih...
TFF duyurdu: Ara transfer dönemi yeniden uzatıldı! İşte transfer döneminin biteceği tarih...
Trabzonspor'un efsane teknik direktörü Ahmet Suat Özyazıcı hayatını kaybetti! Başkan Ağaoğlu'ndan taziye mesajı: "Hocamız önemli bir değerdi"
Trabzonspor'un efsane teknik direktörü Ahmet Suat Özyazıcı hayatını kaybetti! Başkan Ağaoğlu'ndan taziye mesajı: "Hocamız önemli bir değerdi"
Yorumlananlar
CHP'li Tanju Özcan, hadsiz ifadelerle Halil Konakcı hocayı hedef aldı
CHP'li Tanju Özcan, hadsiz ifadelerle Halil Konakcı hocayı hedef aldı
Prof. Dr. Şerif Barış kimdir, nerelidir, kaç yaşındadır, uzmanlık alanı nedir? Prof. Dr. Şerif Barış'ın biyografisi
Prof. Dr. Şerif Barış kimdir, nerelidir, kaç yaşındadır, uzmanlık alanı nedir? Prof. Dr. Şerif Barış'ın biyografisi
Hadi Özışık üzen haberi verdi: Süleyman Özışık kansere yakalandı! "İlk duyduğumda hastane başıma yıkıldı"
Hadi Özışık üzen haberi verdi: Süleyman Özışık kansere yakalandı! "İlk duyduğumda hastane başıma yıkıldı"
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Nobel Barış Ödülüne aday gösterildi!
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Nobel Barış Ödülüne aday gösterildi!