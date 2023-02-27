Chu Young Park kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Chu Young Park Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Chu Young Park kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Chu Young Park ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Chu Young Park kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Chu Young Park Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Chu Young Park kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Chu Young Park Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Chu Young Park adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Chu Young Park Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Chu Young Park 10 Temmuz 1985 tarihinde Daegu şehrinde doğmuştur. 1,82 m boyundadır. Güney Kore uyrukludur.Gerçek adı da 박주영 şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Chu Young Park Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Chu Young Park, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Ulsan Hyundai futbol takımında oynamaktadır. Ulsan Hyundai takımına 16 Ocak 2022 tarihinde katılmıştır. Chu Young Park'nin Ulsan Hyundai ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Chu Young Park Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/chuyoungpark10/

Chu Young Park Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Chu Young Park isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 175 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 7.00 milyon euroya kadar çıkmıştır.

Chu Young Park Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Chu Young Park futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 1998 yılında Bilinmiyor

1 Ocak 2001 yılında Cheonggu HS

1 Ocak 2002 yılında CFZ

1 Ocak 2003 yılında Cheonggu HS

1 Ocak 2004 yılında Korea University

28 Şubat 2005 yılında FC Seoul

1 Eylül 2008 yılında Monaco

30 Ağustos 2011 yılında Arsenal

31 Ağustos 2012 yılında Celta Vigo

30 Haziran 2013 yılında Arsenal

31 Ocak 2014 yılında Watford

31 Mayıs 2014 yılında Arsenal

1 Temmuz 2014 yılında Kulüpsüz

1 Ekim 2014 yılında Al-Shabab

5 Şubat 2015 yılında Kulüpsüz

15 Mart 2015 yılında FC Seoul

16 Ocak 2022 yılında Ulsan Hyundai

Chu Young Park kimdir

Chu Young Park Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Chu Young Park şuan Ulsan Hyundai takımında oynamakta ve 91 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Cheonggu Middle School (청구고등학교, 1995-1997),
Cheonggu High School (청구고등학교, 2001-2003),
Zico Football Center (2002),
Korea University (고려대학교, 2004)

Chu Young Park Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir? 

Güney Kore takımında 10 numaralı formasıyla 3 Haziran 2005 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 68 maçta 24 gol atmıştır.

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Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik. 

Chu Young Park nereli

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